Американские СМИ объявили Байдена победителем выборов

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Разница между количеством голосов, поданных в Аризоне за действующего президента Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена сократилась до 0,8 п.п. При этом демократ сохраняет лидерство в колеблющемся штате.

В настоящий момент на этой территории подсчитаны 95% бюллетеней. По итогам их обработки действующий американский лидер получил поддержку 48,7% избирателей, а его противник — 49,5%, передаёт CNN. Для победы одному...