Американские СМИ объявили Байдена победителем выборов

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден наберёт необходимые для победы на выборах голоса 270 выборщиков. Об этом заявили американские СМИ.
Журналисты считают, что Байден после завершения подсчёта голосов получит поддержку 273 выборщиков, учитывая его вероятную победу в Пенсильвании (20 выборщиков). Такую оценку
Аналогичную оценку итога выборов даёт телеканал NBC и агентство AP. Телеканал Fox News вслед за другими СМИ заявил, что президентом США избран Байден.
Как писал NEWS.ru, букмекерские конторы в Великобритании продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента Байдену. Вероятность избрания политика на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%. Действующий глава государства Дональд Трамп, несмотря на негативный для него медийный фон, объявил о своей победе.