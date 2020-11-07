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Американские СМИ объявили Байдена победителем выборов

19:40, 07 ноября 2020 29
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден наберёт необходимые для победы на выборах голоса 270 выборщиков. Об этом заявили американские СМИ.

Журналисты считают, что Байден после завершения подсчёта голосов получит поддержку 273 выборщиков, учитывая его вероятную победу в Пенсильвании (20 выборщиков). Такую оценку приводит телеканал CNN.

Аналогичную оценку итога выборов даёт телеканал NBC и агентство AP. Телеканал Fox News вслед за другими СМИ заявил, что президентом США избран Байден.

Как писал NEWS.ru, букмекерские конторы в Великобритании продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента Байдену. Вероятность избрания политика на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%. Действующий глава государства Дональд Трамп, несмотря на негативный для него медийный фон, объявил о своей победе.

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