СМИ сообщили об отсутствии обвинений со стороны властей США к Дерипаске

Власти США не предъявляли Олегу Дерипаске каких-либо обвинений в связи с обыском в доме, который предположительно связан с российским бизнесменом. В особняке, который находится в Вашингтоне, бизнесмен не появлялся с момента введения против него санкций властями США, сообщает телеканал АВС.

Телекомпания ссылается на два собственных источника. Между тем, стало известно, что ФБР проводит обыски в домах родственников российского бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании судебных ордеров. Эту же информацию подтвердил представитель ФБР.

Ранее сообщалось, что представитель бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировал обыски, проходящие в расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне домах. По его словам, российский предприниматель не является их собственником.