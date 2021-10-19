СМИ сообщили об отсутствии обвинений со стороны властей США к Дерипаске

Власти США не предъявляли Олегу Дерипаске каких-либо обвинений в связи с обыском в доме, который предположительно связан с российским бизнесменом. В особняке, который находится в Вашингтоне, бизнесмен не появлялся с момента введения против него санкций властями США, сообщает телеканал АВС.
Телекомпания
Ранее сообщалось, что представитель бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировал обыски, проходящие в расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне домах. По его словам, российский предприниматель не является их собственником.