СМИ сообщили о задержании подозреваемого в нападении на россиян в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/32d11dca-5f18-11eb-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в вооружённом нападении на трёх граждан РФ в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошёл вечером 24 января в районе Бешикташ, нападение попало на камеры видеонаблюдения. Преступник был вооружён ножом, россияне получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает.

Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.

Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне всё ещё находятся в больнице: это две женщины и мужчина, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в центральной части Афганистана убит имам мечети района Джабаль Сарадж. Он погиб в результате атаки группы неизвестных вооружённых людей. Нападение произошло сразу после намаза. Жертвой инцидента стал имам Маулави Абдул Ракиб, о других погибших не сообщается.

Глава криминального отдела полиции провинции Парван Мохаммад Садик Хашими пояснил, что Ракиб был застрелен. Никаких арестов в связи с этим произведено не было, также ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Отмечается, что Ракиб был не только имамом, но также учителем в семинарии и религиоведом.