СМИ сообщили о вспышке «неизвестной лихорадки» в КНДР Yonhap: вспышка «неизвестной лихорадки» в КНДР затронула 350 тысяч человек

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В конце апреля в КНДР была зафиксирована вспышка «неизвестной лихорадки». Она затронула 350 тысяч человек. !62 тысячи человек уже прошли лечение. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Ранее стало известно, что в КНДР было выявлено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли. Из сообщения Yonhap неясно, имела ли «неизвестная лихорадка» отношение к COVID-19.

12 марта во время заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи лидер страны Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за COVID-19. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.