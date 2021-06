СМИ: российский военный погиб в Сирии

Исходя из опубликованных сведений, инцидент произошёл в районе Ад-Дарбасия сирийской провинции Хасака. Трое россиян были ранены. Также имеются данные об одном погибшем.

Представители российского Министерства обороны к настоящему моменту указанную информацию не подтвердили.