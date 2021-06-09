СМИ: российский военный погиб в Сирии

https://static.news.ru/photo/84c54d72-c921-11eb-a277-96000091f725_660.jpg Фото: enhawarnews/twiter.com

Трое российских военных на территории Сирии были ранены в результате взрыва противопехотной мины. Один человек погиб. Такая информация была обнародована в среду, 9 июня, курдской службой новостей ANHA на странице в Twitter.

Исходя из опубликованных сведений, инцидент произошёл в районе Ад-Дарбасия сирийской провинции Хасака. Трое россиян были ранены. Также имеются данные об одном погибшем.

Представители российского Министерства обороны к настоящему моменту указанную информацию не подтвердили.

A #Russian soldier was killed and three others were wounded in a mine explosion with a Russian armored vehicle near the strongholds of the #Turkish occupation mercenaries in the village of #Al_Asadiya , north of Zarkan district. https://t.co/hxWiVYc8EC pic.twitter.com/1DQfhtzqS8 — ANHA English (@enhawarnews) June 9, 2021

Ранее стало известно, что накануне президентских выборов боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) могут устроить провокацию на западе сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он добавил, что 23 мая террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» доставили в район населённого пункта Джиср-эш-Шугур шесть ёмкостей с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор.