China Times раскрыла детали визита Пелоси на Тайвань China Times: Тайвань посетит делегация из шести человек под руководством Пелоси

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань во главе делегации из шести человек. Предположительно, это произойдёт 2 августа вечером, сообщила газета China Times. Издание отмечает, что спецборт Пелоси после вылета из Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от острова, а затем с севера войдет в опознавательную зону ПВО.

Предполагается, что в делегацию Пелоси войдут пять человек — члены палаты представителей от Демократической партии США.

Однако точный маршрут Пелоси неизвестен. Также существует вариант, что она прилетит специальным бортом в аэропорт Тайбэя 2 июля между 21:00 и 22:00 по местному времени.

Ранее тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа поздно вечером и на следующий день посетит законодательный совет республики, проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь. При этом МИД Тайваня отказался комментировать информацию о возможном визите Пелоси.

В настоящее время Пелоси прибыла в Малайзию. Спецборт с американским политиком и её окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге.

Помимо Малайзии, маршрут азиатского турне спикера включает Сингапур, Японию и Южную Корею.