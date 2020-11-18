СМИ: район «зелёной зоны» Багдада подвергся ракетному обстрелу

https://static.news.ru/photo/5cedcabe-2916-11eb-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Зелёную зону» Багдада обстреляли ракетами во вторник, 17 ноября. Не менее пяти снарядов упали рядом с указанным районом столицы Ирака, там расположены госучреждения, иностранные дипмиссии, включая посольство США.

О пострадавших информация не поступала, известно, что была задействована установленная на территории посольского комплекса США система ПВО C-Ram, сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария».

«Зелёная зона» является хорошо укреплённым и тщательно охраняемым районом в центре Багдада, который в последнее время подвергался неоднократным ракетным и миномётным обстрелам, в результате чего имеются пострадавшие и погибшие.

В январе по «зелёной зоне» было выпущено пять ракет, три из которых упали на территории посольства США, при этом одна попала в здание столовой, где в это время шёл ужин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 сентября вблизи американского посольства в Ираке начался ракетный обстрел. По данным других источников, для атаки были использованы системы залпового огня «Катюша».