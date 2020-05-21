СМИ: экстренное совещание НАТО созвали из-за действий США

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия недовольна исполнением Договора по открытому небу американской стороной, которая решила выйти из соглашения, обвинив РФ в нарушении его положений.

Как раз у российской стороны есть очень чёткие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договорённости. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты ещё раз напомним,...