СМИ: экстренное совещание НАТО созвали из-за действий США

Желание руководства Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу заставило Совет НАТО созвать экстренное совещание.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Экстренному созыву способствовал американский президент Дональд Трамп, который анонсировал выход США из договора, обвинив Россию в нарушении его условий.
Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной, писал NEWS.ru.
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