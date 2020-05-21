Мир

СМИ: экстренное совещание НАТО созвали из-за действий США

22:43, 21 мая 2020
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Желание руководства Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу заставило Совет НАТО созвать экстренное совещание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Экстренному созыву способствовал американский президент Дональд Трамп, который анонсировал выход США из договора, обвинив Россию в нарушении его условий.

Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях