Смертность из-за коронавируса в СНГ в пять раз ниже, чем в мире

https://static.news.ru/photo/fe0c7a6e-7b18-11ea-90c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в странах СНГ, а также на Украине и в Грузии составляет менее 20 тысяч человек. Как следует из статистических данных, смертность среди заболевших колеблется на уровне 1,13%, это в пять раз меньше, чем в среднем по миру, где показатель составляет 6,1%.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в России. Следом идут Белоруссия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Грузия. В Таджикистане и Туркмении официально не отмечено ни одного случая заражения, передаёт ТАСС.

Средний показатель смертности в СНГ составляет 1,1%. С учетом Грузии он достигает 1,13%. При этом в среднем по миру смертность от коронавируса равна уровню общей заболеваемости и составляет 6,1%. Самые низкие показатели зафиксированы в России и Узбекистане (0,75% и 0,52% соответственно), в других странах он колеблется от 0,97% до 1,43%. На Украине скончались 3,01% заболевших, в Грузии — 1,38%.

Среди других стран мира, где заболели более 5 тысяч человек, самая высокая смертность во Франции (14,14%), Италии (12,73%), Великобритании (12,26%), Нидерландах (11,01%), Бельгии (10,1%) и Испании (10%).

Как писал NEWS.ru, в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.

В целом в мире зафиксировано порядка 1,61 млн случаев инфицирования, умерли более 95,73 тысячи человек, выздоровели свыше 35,80 тысячи.