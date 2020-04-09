В России за сутки выявили 1786 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/beed47ec-7afe-11ea-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/ АГН«Москва»

В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 11 917 в 82 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших — в Москве и Московской области. В лидерах антирейтинга — Санкт-Петербург, Республика Коми и Ленинградская область.

За сутки зафиксировано 18 летальных случаев, большая часть из них (12) — в Москве. За весь период скончались 94 человека, выздоровели 795.

Ранее NEWS.ru писал, что протодиакон Русской православной церкви за границей Александр Гусев стал жертвой коронавируса. Он скончался на 58-м году жизни.