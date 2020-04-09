Первый клирик РПЦ умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/21716ef4-7afd-11ea-bbde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Gousev/facebook.com

Протодиакон Русской православной церкви за границей Александр Гусев стал жертвой коронавируса. Он скончался на 58-м году жизни.

По словам протодиакона Андрея Кураева, покойный служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино в США, где также работал помощником в больнице. Неделю назад у него диагностировали пневмонию, которая развилась на фоне COVID-19.

У Гусева остались мать, супруга и сын, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса приближается к 100 тысячам. На сегодняшний день в мире зарегистрировано 95 745 случаев смерти от коронавируса.

В России выявлено 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.