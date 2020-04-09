Число жертв коронавируса приближается к 100 тысячам

https://static.news.ru/photo/f93e4962-7a9c-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese via imago-images.de/Global Look Press

94 730 случаев смерти от коронавируса зафиксировано во всём мире. Больше всего жертв СOVID-19 в Италии: больше 18,2 тысячи человек погибли от СOVID-19 на территории страны.

В Соединённых Штатх зарегистрировано 16,2 тысячи смертей, в Испании, — 15,2 тысячи, в Китае — 3,3 тысячи, следует из данных Worldometers.

Всего в мире было обнаружено 1 584 930 случаев заражения, 348 473 пациента уже выздоровели.

Как писал NEWS.ru, в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Большинство заболевших — жители Москвы и Московской области. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 заражённых пациентов.