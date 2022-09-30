Служба международного окна: проект на базе Росконгресса зовет бизнес в РФ Глава МЦСИ Калачёв: «Несколько крупных автопроизводителей ушли из России, оставив инфраструктуру. На ней можно развивать новое производство»

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Алексей Калачёв

В России приступил к активной работе Международный центр совместных инициатив (МЦСИ), задача которого обеспечивать под ключ работу иностранных инвесторов и компаний, желающих прийти в Россию, а также помогать российскому бизнесу наладить связи с зарубежными партнерами. На фоне происходящих событий работа такого центра дает надежду на нормализацию ситуации и сохранение партнерских отношений России со многими странами, в первую очередь — в Азии и Африке. Как именно развиваются контакты, NEWS.ru рассказал директор МЦСИ Алексей Калачёв.

— Алексей Витальевич, какова цель создания МЦСИ?

— Идея создать Международный центр совместных инициатив при Росконгрессе появилась весной 2022 года, когда стало понятно, что после начала спецоперации мир изменился. Одним из следствий западных санкций стало то, что высвободились новые ниши для потенциальных инвесторов и поставщиков в нашу страну. Те логистические цепочки, что существовали в предыдущие годы, оказались в один момент заблокированы, отсюда появилась необходимость искать новые пути, новых поставщиков, новые финансовые потоки. В первую очередь, конечно, мы ищем их в Китае, странах Латинской Америки, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), странах БРИКС. Поэтому на базе Фонда Росконгресс, созданного в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России, появилась структура, помогающая российскому бизнесу и приходящим к нам зарубежным компаниям адаптироваться и развиваться в России. То есть МЦСИ — это новая единая платформа, где встречаются иностранные и российские компании.

— Но ведь подобные платформы уже существуют...

— Но не в таком виде. Мы создаем именно единую платформу, своего рода «службу одного окна» для зарубежных партнеров. И делаем это, опираясь на базу и потенциал Фонда Росконгресс, который обладает большим опытом проведения крупнейших международных многосторонних мероприятий. Поддержка со стороны администрации президента РФ позволяет нам выстраивать работу на высоком уровне. МЦСИ намерен оказывать весь комплекс услуг международным партнерам: консалтинг, открытие счета, регистрация компании, юридическая поддержка ее деятельности на территории России. А также аналитика рынка, маркетинг, PR-поддержка, то есть продвижение в целом. Плюс поддержка со стороны госструктур вызывает доверие к нам со стороны зарубежных партнеров из Китая и других стран, сохранивших нормальные отношения с Россией.

— Какие направления в России надо замещать в первую очередь?

— Всю продукцию, которая ушла из России после введения санкций и отказа от поставок, сейчас надо замещать, это касается подавляющего большинства отраслей. Плюс нам необходимо замещать сами производства. И тут хочу напомнить, что высвобожденные после ухода ряда западных компаний производственные мощности создают инфраструктурные возможности для тех компаний, которые захотят прийти в нашу страну и развивать тут свой бизнес. Получается, что мы создаем, с одной стороны, возможности для российского бизнеса и российских регионов, в которых этот бизнес может быть размещен, а с другой — формируем возможности для иностранных компаний выйти на российский рынок. Мы — посредник, медиатор, который помогает развивать экономику России в новых условиях. Мы работаем по нескольким направлениям. Среди них поставка комплектующих к нам и организация бизнеса в России. Например, несколько крупных автоконцернов ушли из России, оставив тут свою производственную инфраструктуру. Можно привлечь китайского или какого-то другого партнера, чтобы он адаптировал на этой уже существующей базе свое производство и развивал его в России. Для наших компаний, желающих выйти на зарубежные рынки, мы также готовы оказывать необходимые услуги. Другие направления, по которым идет работа, это фармацевтика, препаратов для сельскохозяйственных животных, поставка комплектующих для автомобилей практически любой марки. Последнее особенно актуально, поскольку выросли цены на новые авто и сейчас люди чаще станут ремонтировать уже имеющиеся машины, а не покупать новые, а значит, рынок еще увеличится. Кроме того, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке были подписаны соглашения с некоторыми из ключевых компаний Китая, в том числе строительными, производителями строительной техники, с разработчиками месторождений. Это очень большие структуры, им интересны проекты стоимостью не менее 2 млрд. рублей, причем в определенных районах — Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке. Также на ВЭФ было подписано соглашение с CCPIT — Китайским советом по развитию международной торговли, он объединяет в том числе торгово-промышленные палаты китайских провинций. Это дает нам возможность входить в китайские регионы, поскольку китайские региональные ТПП объединяют весь бизнес той или иной провинции.

Фото: РИА Новости

— А нет такого, чтобы иностранные компании опасались сейчас выходить на российский рынок?

— По-разному. Китайские автопроизводители, когда мы начали говорить с ними о возможности такого выхода, отложили обсуждение этого вопроса. И мы их понимаем: у них огромный рынок по всему миру и лишь небольшой сегмент — в России. Естественно, они не хотят рисковать, опасаясь потерять остальные рынки. Но есть компании, которые готовы осуществлять поставки. Это правда, что у России среди иностранцев есть имидж страны, довольно сложной в плане развития бизнеса для тех, кто пришел в нее из-за рубежа. Но сейчас сложились новые условия. Поворот на Восток касается и формирования лояльности к компаниям, приходящим к нам. Поэтому мы планируем развивать сотрудничество, помимо Китая, с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Мьянмой, Ираном, Катаром, Сирией, Египтом. Оно строится по той же схеме, что и с Китаем, через ТПП, дипмиссии, бизнес-ассоциации, ну и через личные контакты, разумеется. И мы точно не будем делить страны на дружественные и недружественные. Тем более что МИД РФ ранее уже заявил, что Россия готова договариваться со всеми странами, которые хотят работать с нами.