https://static.news.ru/photo/4381e17c-cc34-11e9-9619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Факт согласования «формулы Штайнмайера» — лишь технический шаг для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки». Так считают в парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» на Украине.

Об этом заявил глава партии Давид Арахамия, передаёт ТАСС .

Для перехода в «нормандский формат» был сделан технический шаг, и это даёт надежду перейти в «нормандский формат», — пояснил он.

1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.

Ранее российский военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин предрёк провал «формуле». Он пояснил, что данный факт не приведёт к завершению войны в Донецкой и Луганской областях, поскольку в таком исходе не заинтересован Вашингтон, писал News.ru.