Слуцкий: США срывает пролонгацию СНВ-3

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США срывают переговоры по ДСНВ, втягивая Китай в переговоры.

По мнению парламентария, США планомерно ведут линию на слом договоренностей в сфере стратегической стабильности. Именно так можно расценивать заявления американской стороны о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы. Эти действия неприемлемы и выходят за грань «игры по честным правилам», считает Слуцкий.

К сожалению, маниакальное стремление Вашингтона втянуть в переговоры Пекин может обернуться окончательным срывом всего процесса пролонгации ДСНВ (СНВ-3), — заявил он.

Слуцкий добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров уже заявил, что не видит перспектив продления договора.

Если так произойдет, то, на мой взгляд, будет разрушен едва ли не последний краеугольный камень в системе контроля над вооружениями, — отметил парламентарий.

В этом случае, по словам Слуцкого, вся вина за это ляжет на Соединенные Штаты.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.