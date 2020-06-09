КНР не будет участвовать в переговорах с США и РФ по ядерному оружию

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Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

У Китая нет намерений участвовать в так называемых трёхсторонних переговорах с США и Россией по контролю над вооружениями. Эта позиция очень чёткая, — сказала Чуньин на брифинге.

Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По мнению Чуньин, такое поведение является типичным для США, когда они хотят скинуть ответственность на другие страны.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Одновременно американцы отметили, что готовы обсудить новый ДСНВ, настаивая на участии в переговорах Китая, а не только России и США.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет иметь серьёзные последствия.