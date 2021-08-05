Слуцкий назвал вопрос Курил «ложкой дёгтя» в отношениях России и Японии

Россия и Япония имеют устойчивые партнёрские отношения во многих сферах, однако вопрос Курил остаётся ложкой дёгтя в двустороннем взаимодействии. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru.

Токио не оставляет свои территориальные претензии, которые, на наш взгляд, не имеют под собой оснований. И прежде всего с исторической точки зрения. Заключение мирного договора могло бы положить конец этой ситуации. В этом направлении и стоит продвигаться. Все инициативы российской стороны как раз всему этому способствуют, — отметил депутат.

Несмотря на территориальный спор за Курилы, Слуцкий не стал утверждать, что сейчас можно говорить об ухудшении отношений двух стран.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее экс-посол России в Японии заявил, что в отношениях двух стран тенденция к их ухудшению, что может привести к санкциям Токио против Москвы.