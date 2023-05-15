Словакия захотела увеличить контингент НАТО в стране Посол России Братчиков: Словакия готова нарастить контингент НАТО в стране

Фото: 2nd Lt. Emily Park / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посол России в Словакии Игорь Братчиков рассказал «Известиям», что в Словакии могут одновременно находиться до трех тысяч военнослужащих НАТО. Дипломат добавил, что местные военные объекты адаптируются и модернизируются под присутствие Альянса в республике. По его словам, правительство Словакии неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент.

По решению словацких властей, на территории страны единовременно могут находиться до 3 тыс. натовских военнослужащих. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся военных объектов, их адаптация под новые виды вооружений и военной техники, — сказал Братчиков.

Глава российской дипмиссии в стране отметил, что Братислава поставляет оружие ВСУ в нарушение российско-словацких соглашений. Речь идет о передаче Киеву 13 МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов «Ми».

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. По словам дипломата, увеличиваются масштабы учений Альянса в Арктике, в которые привлекаются союзники по блоку. Корчунов обвинил Запад в усилении курса конфронтации с Россией.