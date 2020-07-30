Слова Зеленского о «бомбящих всех самолётах» удивили пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/73ef1bac-d2bb-11ea-9aac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «бомбящих всех самолётах» вызывало недоумение у пользователей Сети. Украинский лидер заявил, что ко Дню независимости должен быть создан новый самолёт, который покажет всем, какие украинцы сильные.

Под этим сообщением, опубликованным Офисом президента в Facebook, пользователи Сети оставили неоднозначные комментарии: «Надо привести в порядок своё здоровье, Владимир Александрович!», «Что оно мелет...», «Мимика жесть», «Почему говорит он, а стыдно мне?».

Ранее NEWS.ru сообщал, что общественное объединение «Движение сопротивления капитуляции» организовало митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Активисты недовольны условиями перемирия в Донбассе. Люди выступают в формате открытого микрофона. Периодически активисты кричат «Нет капитуляции» и «Зелю (Зеленского. — NEWS.ru) прочь».