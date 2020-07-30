Слова Зеленского о «бомбящих всех самолётах» удивили пользователей Сети

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «бомбящих всех самолётах» вызывало недоумение у пользователей Сети. Украинский лидер заявил, что ко Дню независимости должен быть создан новый самолёт, который покажет всем, какие украинцы сильные.
Под этим сообщением,
Ранее NEWS.ru сообщал, что общественное объединение «Движение сопротивления капитуляции» организовало митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Активисты недовольны условиями перемирия в Донбассе. Люди выступают в формате открытого микрофона. Периодически активисты кричат «Нет капитуляции» и «Зелю (Зеленского. — NEWS.ru) прочь».
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