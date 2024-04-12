«Следствие сбить не удастся»: Захарова о действиях США после «Крокуса» Захарова: США не смогут помешать расследованию дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявлениями о причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле» боевиков террористической организации «Исламское государство» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) США не смогут пустить следствие по ложному пути, заявила в интервью сайту «Аргументы и факты» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщение пресс-бюро СВР о намерении американской разведки убедить союзников в причастности «Вилайят Хорасан» — афганского крыла «Исламского государства».

Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут, — отметила Захарова.

Она добавила, что Вашингтон хочет манипулировать общественным мнением, чтобы обелить «своих подопечных». Дипломат уточнила, что речь идет о представителях Киева. Тем более, еще до получения первичных результатов следствия в Белом доме и Госдепартаменте заявили, что Украина к теракту отношения не имеет. Захарова пояснила, что США выгораживают киевские власти для того, чтобы отвести подозрения от самих себя.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис объяснил, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню созвонился с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы попытаться уговорить главу ведомства смягчить удары по Украине. Эксперт допустил, что французский министр хотел нащупать почву для заморозки конфликта, а также убедить Москву пересмотреть позицию относительно западного контингента в республике.