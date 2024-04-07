Стало известно, зачем министр обороны Франции звонил Шойгу Аналитик Меркурис: Лекорню попросил Шойгу смягчить удары по ВСУ

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Себастьян Лекорню

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню созвонился с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы попытаться уговорить главу ведомства смягчить удары по Украине, заявил в интервью YouTube-каналу The Duran британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, французский министр хотел нащупать почву для заморозки конфликта, а также убедить Москву пересмотреть позицию относительно западного контингента в республике.

Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов <...>, и французы этого боятся, — заявил Меркурис.

Британский аналитик добавил, что президент России Владимир Путин уже давал оценку попыткам заманить страну на переговоры по заморозке конфликта. Тогда он назвал авторов таких предложений «опасными людьми». Меркурис предположил, что Путин мог говорить о французском лидере Эммануэле Макроне.

Ранее аналогичное мнение относительно звонка Лекорню Шойгу высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он уверен, что во Франции понимают невозможность победы над Россией на поле боя, поэтому Париж пытается договориться с Москвой.