Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который служил переводчиком в зондеркоманде СС. Она в 1942 году убила в газовой камере почти 200 детдомовцев в Ейске.
Недавно возбуждённому по данному факту делу требуются данные об Оберлендере, который после войны получил гражданство Канады,
Переводчик работал в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана, устраивавшей на Кубани целый ряд преступлений.
В 40-х и 60-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом, — говорится в сообщении ведомства.
Что касается Оберлендера, то он избежал задержания и только в декабре 2019 года был лишён гражданства Канады за попытку скрыть службу в зондеркоманде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи и криминалисты продолжают работу на месте самоубийства бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова. СК завёл уголовное дело о халатности. В настоящий момент силовики изымают записи с камер видеонаблюдения. Во время осмотра сотрудники Следственного комитета нашли наградное оружие, которое принадлежало погибшему.
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