https://static.news.ru/photo/62a0f848-4efe-11ea-9edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который служил переводчиком в зондеркоманде СС. Она в 1942 году убила в газовой камере почти 200 детдомовцев в Ейске.

Недавно возбуждённому по данному факту делу требуются данные об Оберлендере, который после войны получил гражданство Канады, сообщает СКР.

Переводчик работал в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана, устраивавшей на Кубани целый ряд преступлений.

В 40-х и 60-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом, — говорится в сообщении ведомства.

Что касается Оберлендера, то он избежал задержания и только в декабре 2019 года был лишён гражданства Канады за попытку скрыть службу в зондеркоманде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи и криминалисты продолжают работу на месте самоубийства бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова. СК завёл уголовное дело о халатности. В настоящий момент силовики изымают записи с камер видеонаблюдения. Во время осмотра сотрудники Следственного комитета нашли наградное оружие, которое принадлежало погибшему.