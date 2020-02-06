В Колумбии скончался бывший киллер Джон Хайро Веласкес, который работал на легендарного наркобарона Пабло Эскобара.
Главный наёмник Эскобара был госпитализирован 31 декабря 2019 года в одну из клиник Боготы. Он страдал из-за прогрессировавшей злокачественной опухоли пищевода. В Национальном институте онкологии подтвердили его смерть.
El Instituto Nacional de CancerologÃa da detalles del fallecimiento de Jhon Jairo VelÃ¡squez VÃ¡squez 'Popeye', exjefe de sicarios de Pablo Escobar. pic.twitter.com/sUSZZv6Zgz
Веласкес отсидел в тюрьме 24 года за терроризм и наркоторговлю. Он признал свою вину в убийстве 300 человек. Его выпустили на свободу в 2014 году.
19 июня 1991 года колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, глава легендарного Медельинского картеля, сдался властям и отправился в построенную им самим тюрьму Ла Катедраль. Тюрьма была рассчитана на 70 человек — там имелись дискотека, бассейн, сауна и футбольное поле. Охранников Эскобар подбирал себе сам, писал NEWS.ru.