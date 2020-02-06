https://static.news.ru/photo/32d68c7a-cb61-11e9-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Колумбии скончался бывший киллер Джон Хайро Веласкес, который работал на легендарного наркобарона Пабло Эскобара.

Главный наёмник Эскобара был госпитализирован 31 декабря 2019 года в одну из клиник Боготы. Он страдал из-за прогрессировавшей злокачественной опухоли пищевода. В Национальном институте онкологии подтвердили его смерть.

El Instituto Nacional de CancerologÃ­a da detalles del fallecimiento de Jhon Jairo VelÃ¡squez VÃ¡squez 'Popeye', exjefe de sicarios de Pablo Escobar. pic.twitter.com/sUSZZv6Zgz — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 6, 2020

Веласкес отсидел в тюрьме 24 года за терроризм и наркоторговлю. Он признал свою вину в убийстве 300 человек. Его выпустили на свободу в 2014 году.

19 июня 1991 года колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, глава легендарного Медельинского картеля, сдался властям и отправился в построенную им самим тюрьму Ла Катедраль. Тюрьма была рассчитана на 70 человек — там имелись дискотека, бассейн, сауна и футбольное поле. Охранников Эскобар подбирал себе сам, писал NEWS.ru.