https://static.news.ru/photo/762535f4-2f6f-11ea-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Польши в Киеве резко ответило на заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, что каждый народ и каждое государство сами выбирают своих героев. Украинский дипломат сказала об этом, комментируя совместное заявление польского и израильского послов об осуждении героизации украинских националистов.

В комментарии дипмиссии «Польскому радио» выражено сомнение, что подобные слова принадлежат дипломату Украины.

Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов, — говорится в заявлении посольства Польши.

Дипмиссия выразила недоумение, почему в таком случае в Киеве требуют от России признания Голодомора, если сами считают «культ Бандеры и Мельника» внутренним делом страны.

Не понравились польским дипломатам и слова Зеленко о том, что высказанная позиция Польши и Израиля идёт на пользу «третьей стороне».

О пользе для третьей стороны от споров Украины с её важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов, — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Джоэл Лион назвали оскорбительными праздничные мероприятия, посвящённые украинцам, пропагандировавшим чистки по этническому признаку. Своё заявление они сделали после факельного шествия в честь Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января. Дипломаты тогда заявили, что ждут от местных властей в столице страны и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе.