Скабеева высмеяла планы СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

Российская телеведущая Ольга Скабеева поиронизировала над украинскими силовиками, решившими вызвать министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. Резонансную повестку она прокомментировала в своём Telegram-канале.

Приедет на танке, — написала ведущая.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия по делу о «создании непредусмотренных законом военизированных формирований». Повестка подписана старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко.

Подобная повестка в СБУ выписана и российскому бизнесмену Константину Малофееву. В 2014 году Шойгу и Малофеева вызывало на допрос МВД Украины, а в 2016-м Шойгу объявили в розыск в Киеве.