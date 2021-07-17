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Скабеева высмеяла планы СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

13:28, 18 июля 2021
Ольга Скабеева Ольга Скабеева Фото: olgaskabeeva/instagram.com
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Российская телеведущая Ольга Скабеева поиронизировала над украинскими силовиками, решившими вызвать министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. Резонансную повестку она прокомментировала в своём Telegram-канале.

Приедет на танке, — написала ведущая.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия по делу о «создании непредусмотренных законом военизированных формирований». Повестка подписана старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко. 

Подобная повестка в СБУ выписана и российскому бизнесмену Константину Малофееву. В 2014 году Шойгу и Малофеева вызывало на допрос МВД Украины, а в 2016-м Шойгу объявили в розыск в Киеве.

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