https://static.news.ru/photo/1476a040-5071-11ea-a4a6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Телеведущая Ольга Скабеева назвала президента Украины Владимира Зеленского феноменом. По её словам, он оказался первым в мире комиком, который умел пародировать самого себя в будущем.

В доказательство своих слов она разместила в Telegram-канале видео. На нём Зеленский, ещё не занимавшийся политикой, пародировал своего предшественника на посту главы государства.

Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь, — пошутил Зеленский в представленном ролике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что намерение президента Украины Владимира Зеленского устроить выборы в Крыму можно сравнить с «объявлением войны России». Об этом заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Проведение местных выборов на территории российского Крыма возможно, только если сначала его завоевать, пояснил эксперт. Он считает, что Зеленский сделал безответственное заявление.