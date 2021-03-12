СК возбудил уголовное дело против эмиссара сепаратистов Ахмеда Закаева

СУ СК РФ по Чечне возбудил уголовное дело в отношении укрывающегося в Лондоне эмиссара сепаратистов Ахмеда Закаева.
Об этом РИА Новости
Ранее чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев призвал ООН обратить внимание Великобритании на находящегося на территории королевства Закаева. Уполномоченный по правам человека отметил, что после проведённой в Чечне операции по ликвидации группы боевиков эмиссар сепаратистов выступил с заявлением, в котором оправдывал терроризм.
Во время второй чеченской войны полевой командир Закаев командовал незаконными вооружёнными формированиями на территории самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, он был её министром культуры, иностранных дел и вице-премьером.
Российские власти в 2001 году выдвинули Закаеву обвинения в терроризме и убийствах мирных жителей. Сейчас он объявлен в международный розыск. При этом Лондонский магистратский суд отказал РФ в его выдаче.
Как писал NEWS.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил физической расправой Закаеву.