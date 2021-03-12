СК возбудил уголовное дело против эмиссара сепаратистов Ахмеда Закаева

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СУ СК РФ по Чечне возбудил уголовное дело в отношении укрывающегося в Лондоне эмиссара сепаратистов Ахмеда Закаева.

Об этом РИА Новости сообщили в республиканском управлении Следственного комитета. Закаеву инкриминируют публичные призывы к террористической деятельности (часть 2 статьи 205 УК РФ). Следствие считает, что подозреваемый призывал к терроризму в видеоролике, размещённом на YouTube в январе.

Ранее чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев призвал ООН обратить внимание Великобритании на находящегося на территории королевства Закаева. Уполномоченный по правам человека отметил, что после проведённой в Чечне операции по ликвидации группы боевиков эмиссар сепаратистов выступил с заявлением, в котором оправдывал терроризм.

Во время второй чеченской войны полевой командир Закаев командовал незаконными вооружёнными формированиями на территории самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, он был её министром культуры, иностранных дел и вице-премьером.

Российские власти в 2001 году выдвинули Закаеву обвинения в терроризме и убийствах мирных жителей. Сейчас он объявлен в международный розыск. При этом Лондонский магистратский суд отказал РФ в его выдаче.

Как писал NEWS.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил физической расправой Закаеву.