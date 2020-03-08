https://static.news.ru/photo/7930dbe0-6223-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ynms79797979/twitter.com

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» Сирийской арабской армии во время последнего обострения конфликта с Турцией и лояльными ей боевиками в Идлибе сбили 20 турецких беспилотников.

Расчёты сирийских «Буков» произвели 25 пусков: в 20 случаях цели были поражены, в трёх зафиксированы промахи, в итоге ещё двух пусков ракеты самоуничтожились, сообщил в Twitter близкий к сирийской армии обозреватель Syrian_MC.

Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)



25 launches

20 hits on UAVs

2 hits were scratched

3 misses



60% of the hostile objects crashed in a hostile zones pic.twitter.com/FwuIfoHvBT — Syrian_MC (@Syrian_MC) March 8, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что зенитные орудия правительственных войск Сирии ведут интенсивный огонь по воздушным целям в районе города Хама. Залпы ПВО были видны как над окрестностями города, так и над самой Хамой. Целями ПВО являются турецкие беспилотники.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».