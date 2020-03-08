Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» Сирийской арабской армии во время последнего обострения конфликта с Турцией и лояльными ей боевиками в Идлибе сбили 20 турецких беспилотников.
Расчёты сирийских «Буков» произвели 25 пусков: в 20 случаях цели были поражены, в трёх зафиксированы промахи, в итоге ещё двух пусков ракеты самоуничтожились, сообщил в Twitter близкий к сирийской армии обозреватель Syrian_MC.
Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)
25 launches 20 hits on UAVs 2 hits were scratched 3 misses
Ранее NEWS.ru писал, что зенитные орудия правительственных войск Сирии ведут интенсивный огонь по воздушным целям в районе города Хама. Залпы ПВО были видны как над окрестностями города, так и над самой Хамой. Целями ПВО являются турецкие беспилотники.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».