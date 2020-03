Расчёты сирийских «Буков» произвели 25 пусков: в 20 случаях цели были поражены, в трёх зафиксированы промахи, в итоге ещё двух пусков ракеты самоуничтожились, сообщил в Twitter близкий к сирийской армии обозреватель Syrian_MC.

Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)



25 launches

20 hits on UAVs

2 hits were scratched

3 misses



60% of the hostile objects crashed in a hostile zones pic.twitter.com/FwuIfoHvBT