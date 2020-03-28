https://static.news.ru/photo/06be330c-716c-11ea-be80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuli Seperi / Sijori Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Сингапура, грубо нарушавший карантин, лишён в наказание гражданства. Мужчина прибыл из Индонезии на пароме и должен был пребывать на домашней изоляции две недели.

Но вместо этого сингапурец в этот же день покинул страны и снова отправился на индонезийский остров Батам. При выезде его предупредили о нарушении режима и наказании, но мужчина всё же уехал, пишет газета Straits Times.

Вновь вернуться домой нарушитель решил 24 марта. Но ему не дали этого сделать и лишили гражданства. Что стало дальше с мужчиной, не уточняется.

Власти Сингапура предупредили остальных, что намерены в дальнейшем предпринимать «самые суровые меры» к нарушителям изоляции. Им грозит штраф в размере $7 тыс. или тюремный срок на шесть месяцев. Иностранцы после отбытия наказания будут депортированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сингапуре наблюдается вторая, ещё более мощная волна заражений коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта сообщил министр национального развития государства Лоуренс Вон.