https://static.news.ru/photo/3cf7e49c-6c0b-11ea-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maverick Asio/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сингапуре наблюдается вторая, ещё более мощная волна заражений коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта сообщил министр национального развития государства Лоуренс Вон.

По его словам, правительство Сингапура успешно справилось с первой вспышкой болезни. Теперь государство должно признать вторую, ещё более мощную волну.

Речь идёт о случаях заражения вирусом сингапурцев, а также иностранцев, постоянно проживающих в республике, при посещении стран Европы, США и отдельных государств Юго-Восточной Азии. Мы не закрываем страну на выезд, однако предупреждаем наших граждан о последствиях. Новые меры, которые можно принять в этом отношении, обсуждаются, — цитирует Вона ТАСС.

В настоящее время в Сингапуре подтверждено 432 случая заражения. Двое пациентов скончались, 140 выздоровели. С 23 марта Сингапур будет закрыт для въезда и транзита граждан любых других государств.

По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, рекордные 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией за день зафиксировали в Таиланде. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения страны Тхависин Висануйотхин.