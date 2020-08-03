Симоньян раскритиковала Пашиняна за слова 15-летней давности

https://static.news.ru/photo/58d11cd2-d624-11ea-84bd-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: kremlin.ru

Главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян продолжает заочную дискуссию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На сей раз она припомнила политику его же заявление 15-летней давности, назвав главу армянского правительства «позорником и манкуртом».

Мы должны начать не знаю, с какого минуса, так как наши предки оставили нам всего лишь такой запас геноцидов, унижений, предательств и безнравственности, преодолеть который, как выясняется, трудно, крайне трудно, — цитирует Симоньян слова Пашиняна от 2005 года.

В ответ глава RT рассказала о своей прабабушке, пережившей геноцид и воспитавшей её «в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни».

Хорошо, что ты этого не видишь, родная, — добавила Симоньян, назвав Пашиняна «позорником и манкуртом».

Заочный конфликт между армянским премьером и главой RT начался после того, как последняя обратила внимание на активную деятельность многочисленных армянских некоммерческих организаций, выступающих против России. Помимо этого, она припомнила правительству Армении тот факт, что оно не признаёт Крым российской территорией.

Сам Пашинян заявляет, что Ереван — союзник Москвы. Однако, как писал NEWS.ru, факты говорят об обратном.