Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде Reuters: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами ШОС в Самарканде из-за коронавирусных мер

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в узбекском правительстве. Китайская делегация объяснила это мерами предосторожности, связанными с коронавирусом.

По данным источника, председатель КНР отсутствовал на групповых фотографиях, сделанных вечером 15 сентября на ужине с участием глав государств. Собеседник агентства подтвердил отсутствие Си Цзиньпина.

Ранее глава Китая был вынужден отказываться от поездок в связи с пандемией COVID-19: по мнению научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джорджа Магнуса, визит Си Цзиньпина в Самарканд должен продемонстрировать его уверенность в текущей мировой ситуации. Кроме этого, у правителя Китая могло накопиться много тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, включая конфликт на Украине.