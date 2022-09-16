Си Цзиньпин призвал подавлять «цветные революции» в странах ШОС

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить зарождения и распространения «цветных революций» в странах — членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, партнеры должны совместными усилиями противодействовать влиянию внешних сил, передает РИА Новости.

Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом, — подчеркнул глава Китая.

По его словам, мир оказался в состоянии турбулентности из-за скоропостижных и непрерывных изменений. Все эти сложности являются вызовами для стран — членов ШОС, а потому они должны расширять сотрудничество в области безопасности. Китай выступил с подобной инициативой и призвал активно участвовать в ее реализации.

Накануне в ходе саммита ШОС президент России Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что «попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания». Глава государства подчеркнул, что они абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете.