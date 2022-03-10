МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам уехать из России

Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии дал рекомендацию своим гражданам на время покинуть территорию России. В ведомстве уточнили, что решение о выезде принимается каждым человеком индивидуально, пишет РИА Новости.

МИД рекомендует гражданам Швейцарии, чьё присутствие в России не является обязательным, временно покинуть страну за счёт собственных средств. Решение о выезде принимается каждым индивидуально, — говорится в заявлении.

Ранее посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан призвал соотечественников покинуть Россию или задуматься об этом. По его словам, американцам необходимо спланировать отъезд в случае закрытия посольства.

После начала специальной военной операции на территории Украины россияне начали уезжать из страны. Только в одну Грузию за последние дни въехали до 25 тысяч граждан РФ. Кто-то едет, чтобы переждать тяжёлое время, а другие в спешке берут билеты и часто не имеют чёткого плана, как жить за пределами родины. Некоторые всё же рассматривают возможность вернуться, другие уверены, что точно не приедут назад.