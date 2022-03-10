Последний рейс: россияне устремились за границу

После начала военной операции на территории Украины россияне начали уезжать из страны. Только в одну Грузию за последние дни въехали до 25 тысяч граждан РФ. Кто-то едет чтобы переждать тяжелое время, а другие в спешке берут билеты и часто не имеют чёткого плана, как жить за пределами родины. Некоторые всё же рассматривают возможность вернуться, другие уверены, что точно не приедут назад. NEWS.ru пообщался с несколькими людьми, покинувшими Россию.

После закрытия европейского воздушного пространства для российских самолётов и ответной меры Москвы — закрытия российского пространства для европейских лайнеров — осталось не так много возможностей улететь за границу. Сложностей добавили и наложенные на российские авиакомпании санкции, из-за которых другие государства арестовывают самолёты, находящиеся в лизинге. Крупнейшие компании, в том числе «Аэрофлот», вовсе перестали летать за рубеж. В результате число рейсов из России заметно снизилось, а аэропорт Шереметьево даже принял решение закрыть терминал D.

Список направлений, по которым можно улететь из РФ, сокращается. Цены на оставшиеся билеты часто превышают 100 тысяч рублей в одну сторону. Но ни это, ни вопросы пограничников на паспортном контроле, не останавливает россиян, которые решают покинуть страну. Самыми популярными направлениями у желающих пожить за границей стали Грузия и Турция. Первая отличается либеральным законодательством, позволяющим находиться в стране 365 дней, вторая — за относительно простую процедуру получения вида на жительство и возможность улететь куда угодно. Многие выбирают и более дорогие ОАЭ и Сербию.

Россияне активно осваивают и направления, которые еще не так давно казались совсем не привлекательными с точки зрения туризма и места жительства. Так, в Казахстане уже начали готовиться к массовому притоку граждан РФ, а в киргизском парламенте предложили приглашать мигрантов из России на стройки.

Желающие уехать из России начали активно самоорганизовываться. Маркетолог Ирина Лобановская создала в Сети страницу «Эмиграция из России в свободный мир», где подробно описаны все тонкости переезда во многие доступные для россиян страны. К этой странице был создан чат в Telegram — сейчас он насчитывает больше 100 тысяч участников и продолжает расти. Есть и чаты поменьше, для желающих уехать в конкретную страну или даже конкретный город. Будущие эмигранты делятся опытом, советами и тревогами.

Участники чата обсуждают новости и задают самые разнообразные вопросы: от простых «куда можно сейчас уехать» до очень специфических — в каких странах можно найти хорошую онкологическую клинику для ребёнка или где лучше работать парикмахеру. Говорят, конечно, и о причинах отъезда, опасениях и страхах.

АГН «Москва»

Без плана, но с целью

Журналист Алексей (имена героев в статье изменены по их просьбам) уехал из России ещё до начала спецоперации на Украине. Тогда Белый дом заявлял о том, что Россия готовится к боевым действиям. Мужчина сначала поехал на Украину по работе, а когда началась военная операция, покинул и эту страну, переехав в одно из соседних государств. К нему приехала жена, которая до этого момента оставалась в РФ.

Алексей признаётся, что сейчас у него нет плана дальнейших действий. Однако домой он возвращаться не намерен. По его словам, похожим образом рассуждают и другие его знакомые, покинувшие Россию.

Другой собеседник NEWS.ru Андрей тоже принял решение поспешно — за один вечер, когда знакомые рассказали ему о пришедших из военкомата повестках. Мужчина с четвёртого раза купил билет до Стамбула, где поселился у подруги. Пока он продолжает удалённо работать на прежнем месте, но признаётся — будущее пока туманно.

Маркетолог Святослав напротив до последнего откладывал свой переезд: он надеялся, что военная операция на Украине ограничится территориями частично признанных ДНР и ЛНР. Когда стало понятно, что боевые действия идут и в других частях Украины, он купил билеты в Дубай — город, который сам называет хабом с «вавилонским столпотворением людей со всех концов света». Этот город он выбрал за большое количество русскоязычных жителей и потому, что надеется на сохранение этого «канала связи России с внешним миром».

Шейхи — люди сугубо прагматичные, им русские и украинцы одного цвета, — подчёркивает он.

Святослав начал с аренды квартиры посуточно, но быстро снял жильё на месяц. У банкоматов, где в последние дни работы российских Visa и MasterCard собирались большие очереди из россиян, он познакомился с другими предпринимателями, покинувшими РФ. Сейчас мужчина занимается оформлением документов для получения статуса резидента. Он признаётся — его ситуация не похожа на отчаянную, у него были средства вне российской банковской системы, но так повезло не всем.

Я наблюдаю в Дубае большое количество русскоязычных. Идёшь по улице и видишь русских. Очевидно, кто-то продолжает отдыхать, у людей заранее были куплены туры, — поделился он своими наблюдениями.

Мужчина планирует заняться бизнесом в Дубае. Он подчеркнул, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. Святослав рассказал, что участвовал в оппозиционных митингах все последние 10 лет, но с ним на улицы выходило мало людей.

Всё, это больше не моя война, — заключил Святослав.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое тяжёлое — тоска по Родине

Журналиста Александра Гармажапова уехала в Чехию в 2016 году — её перевёз работодатель. Компания оформила все необходимые документы и даже сняла сотруднице квартиру. Поэтому журналистка первые 3,5 года жила в стране, не зная её языка: «Зачем тебе чешский, если он нужен только в магазине». Язык она начала учить только после увольнения, когда стало понятно, что бытовые вопросы невозможно решить даже на английском.

Она рассказала NEWS.ru, что журналистам за границей сложнее с трудоустройством, чем, например, сотрудникам IT-сферы. Однако перспективы есть у любого, кто «готов пахать и начинать с нуля». Главная же проблема для вновь прибывающих — тоска по Родине.

Сейчас уехали те, кто держался до последнего. Именно тоска по Родине есть и останется надолго с очень многими. История про берёзки, как бы это пафосно ни звучало. Это самое тяжёлое, а все остальное, бытовое, решаемо, — рассказывает журналистка.

При этом опасения россиян о том, что за границей есть негативное отношение к гражданам России, необоснованно, отмечает она. Женщина призналась, что она сама, как и многие другие экспаты-россияне, в первые дни после начала военной операции боялись выходить из дома. Однако когда они всё-таки вышли, «превозмогая страх», выяснилось, что местным жителям совершенно без разницы. В то же время она считает, что туристы из России, «если границы откроют», столкнутся с более негативным отношением, чем раньше.

На нас и так в Европе смотрели подозрительно и казалось, что это такой стереотип. А сейчас мы как-бы обновили эти подозрения в отношении себя. Я не знаю, как с этим быть, — с грустью говорит она.

Южные страны примут россиян

Эмиграционный юрист Юлия Каргина в беседе с NEWS.ru назвала несколько стран, где россиянам получить вид на жительство или гражданство проще всего. По её словам, нашим соотечественникам всегда рады в Аргентине: уже через два года проживания эта страна даёт второе гражданство.

Россияне с доходом выше среднего могут хорошо устроиться в Италии. С 3 марта возобновлена выдача виз после коронавирусных ограничений.

Да, Италия закрыла небо, она вступила в коалицию. Больше над её территорией российские самолеты не могут летать. Но при этом Италия показывает, что она может принимать россиян. Можно лететь через Стамбул, Дубай, Каир. Это всё реально, — сообщила юрист.

Из всех западноевропейских стран, Италия — самая лояльная для граждан России, особенно для семей с детьми, отметила Каргина. В стране существует долгосрочная виза, которая даёт право на эмиграцию. Условия для её получения — наличие банковского счета минимум в 50 тысяч евро на семью и пассивный месячный доход от 3 тысяч евро на всех членов семьи. Речь идет в том числе о доходе от акций, облигаций или сдачи недвижимости в аренду.

По этой визе не обязательно даже покупать недвижимость, достаточно только арендного контракта. Также в стране охотно дают визы россиянам, которые обучаются в местных университетах. Им оплачивают образование, жильё и даже питание. Студенты магистратуры получают право на годичную визу после окончания учёбы. Если за это время открыть ИП или подписать трудовой контракт, можно остаться в стране навсегда.

Бывшие страны советские республики, которые заняли нейтральную позицию по военной операции, также подходят для временного переезда. Эксперт выделила Армению: в стране практически нет языкового барьера и позитивно относятся к русским. Россияне могут жить в этой стране без визы 180 дней. Потом придётся выехать за границу — необязательно в Россию — можно, например, посетить соседнюю Грузию, — и вернуться обратно.

Не рекомендует эксперт посещать страны восточной Европы: Польшу, Словакию, Литву, Латвию, Чехию и Словакию. Они перестали давать визы россиянам. Ещё один неподходящий вариант — Испания. Для получения вида на жительство там необходим банковский счёт в евро, с чем сейчас будут проблемы.