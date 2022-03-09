Посол США в Москве призвал американцев покинуть Россию

Посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан призвал соотечественников покинуть Россию или задуматься об этом, передаёт РИА Новости. По его словам, американцам необходимо спланировать отъезд в случае закрытия посольства.

Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство​, — сказал Салливан.

Ранее Салливан заявил, что не собирается уезжать из Москвы. Тем не менее дипломат не исключил, что его могут выслать из российской столицы.

5 марта МИД России врyчил Салливану ноту протеста из-за провокационных высказываний сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма о российском президенте Владимире Путине. Политик ранее призвал «убрать» российского лидера.

Салливану было заявлено о том, что подобный выпад «квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия».