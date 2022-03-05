Москва заявила протест Вашингтону из-за высказываний сенатора США о Путине

МИД России врyчил американскому послу Джону Салливану ноту протеста из-за провокационных высказываний сенатора от Реcпубликанской партии США Линдси Грэма о президенте Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее вaшингтонский политик призвaл «убрать» российского лидера.

5 марта заместитель министра иностранных дел РФ С. А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма, — говорится в сообщении.

Салливану было заявлено о том, что подобный выпад «квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности». Также в ведомстве призвали Вашингтон принять меры к сенатору, отмечая, что отказ окажет дальнейшее разрушительное воздействие на двухсторонние отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее слова Грэма, заявил, что в условиях крайне напряжённой политической атмосферы не всем удаётся «сохранять здравие ума, многие теряют рассудок». По его словам, речь идёт о «запредельном нагнетании русофобского припадка».