Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы

Посол США в России Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из Москвы. Тем не менее дипломат не исключил, что его могут выслать из российской столицы, сообщает РИА Новости.

Мы всё ещё здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать, — сказал он в ходе брифинга.

При этом Салливан подчеркнул, что его могут «отправить домой».

5 марта МИД России врyчил Салливану ноту протеста из-за провокационных высказываний сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма о российском президенте Владимире Путине. Политик ранее призвал «убрать» российского лидера.

Салливану было заявлено о том, что подобный выпад «квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США де-факто объявили и ведут экономическую войну против РФ.