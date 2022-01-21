Швейцария предложила площадку для нового саммита России и США

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна вновь готова принять у себя саммит России и Соединенных Штатов, передаёт ТАСС. Таким образом, по его словам, это станет вкладом в сохранение мира и безопасности. Сегодня, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире, — сказал он.

После переговоров Лаврова и Блинкена с ними провёл двусторонние встречи и Кассис. Стороны обсудили вопросы безопасности в Европе, трансатлантические отношения и ситуацию на границе России и Украины.

После этого на пресс-конференции глава Швейцарии заявил об обеспокоенности растущей напряженностью. По его словам, диалог является единственным решением для укрепления безопасности в Европе.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. А в июне 2021 года в Женеве состоялась встреча президентов России и США. Разговор с глазу на глаз продлился тогда почти два часа. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.