https://static.news.ru/photo/f2620536-2e32-11ea-bc48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Швейцария, представляющая интересы Соединённых Штатов Америки в Иране, передала Белому дому позицию Тегерана по убийству в Ираке генерала Касема Сулеймани — главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, рассказал официальный представитель швейцарского МИДа Жорж Фараго.

Благодаря работе европейских дипломатов в Иране обеспечивается взаимодействие между Тегераном и Вашингтоном, пишет ТАСС. Официального посольства США в Исламской Республике нет. Представителя Швейцарии вызвали в МИД Ирана после авиаудара ВС США.

Накануне Соединённые Штаты Америки заявили, что готовы к любому варианту развития событий после ликвидации Сулеймани. Белый дом полон решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах, заявил телеведущий Fox News Шон Ханнити со ссылкой на свои источники.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани. После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.