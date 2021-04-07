Швецию напугала угроза со стороны Калининграда

https://static.news.ru/photo/db1f7488-97ab-11eb-9162-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Калининград будет представлять угрозу для Швеции в случае вооружённого конфликта на Балтике. Об этом заявил исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон.

Он отметил, что Россия обладает большим военным потенциалом и он будет расти в ближайшие несколько лет. Поэтому РФ сможет успешно противостоять силам НАТО, а в начале возможного конфликта и вовсе будет иметь преимущество.

Из Калининграда теоретически можно поразить цели на территории Скандинавии. Стокгольм в такой ситуации может рассчитывать только на помощь США, поскольку Швеция не является членом Альянса и никаких гарантий безопасности у неё нет, сообщает издание Svenska Dagbladet.

Ранее NEWS.ru писал, что о растущей военной угрозе со стороны России заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Однако соотечественники подняли его на смех. По их словам, РФ нет смысла нападать на страну, у которой «вообще ничего нет», в том числе и ресурсов. Они предположили, что министр хочет втянуть Соединённое Королевство в войну, которая закончится для него поражением.