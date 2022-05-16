Швеция приняла официальное решение о членстве в НАТО

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Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. По её мнению, такое решение положительно повлияет на безопасность государства и её жителей, передаёт ТАСС.

Подавляющее большинство голосов — за вступление Швеции в НАТО. На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит её НАТО. Затем Швеция подтвердит своё желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление, — сказала Андерссон.

Ранее правящая социал-демократическая партия Швеции официально приняла решение о вступлении в НАТО. Аналогичное решение было принято властями Финляндии.

Против членства этих стран в Альянсе выступают Турция и Италия. Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, и требует положить им конец. В Риме считают, что для расширения НАТО сейчас неподходящее время и предлагают поставить в лист ожидания всё, что отдаляет мир.