Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине Премьер-министр Швеции Кристерссон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $286 млн

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Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд крон ($286,98 млн) и гуманитарную помощь объемом 720 млн крон ($69 млн), заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, это самый крупный единоразовый пакет помощи Украине, передает ТАСС.

Впереди зима, низкие температуры и очень трудные условия. Это увеличивает ожидания помощи Украине со стороны других стран. Правительство выделяет 720 млн крон на гуманитарную помощь и 3 млрд крон на военную поддержку. Это самый крупный единоразовый пакет помощи Украине, — сказал Кристерссон.

В поставки, по словам премьер-министра, войдут средства ПВО с боекомплектом, из соображений безопасности не раскрывается, какие именно. Он пояснил, что речь идет о «зенитном ракетном комплексе (ЗРК) с боекомплектом и о боекомплекте для другого ЗРК».

Кристерссон добавил, что Швеция готова направить Украине автомобили-внедорожники, зимнее обмундирование, средства индивидуальной защиты и палатки.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поставил Киеву вооружение на сумму не менее €8 млрд. Он отметил, что данная сумма составляет лишь 45% общего объема поставок вооружения Украине со стороны США.

До этого газета The Washington Post сообщила, что политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.

В свою очередь советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».