Штаты отрицают причастность к взрыву на корабле в Красном море

https://static.news.ru/photo/abd84504-9767-11eb-8cf8-96000091f725_660.jpg Фото: fleetmon.com

В Красном море произошёл взрыв на борту иранского судна. Соединённые Штаты поспешили заявить, что не имеют к этому отношения.

Об инциденте сообщило агентство Tasnim, уточнив, что пострадал иранский военный корабль Saviz — по предварительным данным, взорвались магнитные мины, которые были прикреплены на борт судна. Иранские власти пока не прокомментировали ситуацию, зато высказались США — официальный представитель Пентагона Джессика Макналти заявила, что Штаты в курсе случившегося, но не имеют к этому отношения.

Мы подтверждаем, что ни одна американская организация не была причастна к инциденту. Никакой дополнительной информации мы предоставить не можем, — приводит слова Макналти The Hill.

Но и без уточнений со стороны официальных лиц СМИ сообщили любопытные подробности. Оказывается, если верить этому и ряду других американских изданий, за нападением стоит Израиль. Так, The New York Times ссылается на некоего чиновника, который на условиях анонимности раскрыл детали инцидента. Выяснилось, что Израиль уведомил США об атаке на иранский корабль. Штаты, к слову, предполагают, что судно Saviz осуществляет шпионскую деятельность в пользу Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

По словам чиновника, эта атака стала ответной мерой Израиля после ударов иранских сил по израильским судам. Стоит отметить, что Израиль уже второй год периодически атакует корабли, которые перевозят иранскую нефть и оружие через Красное и Средиземное моря. Таким образом израильтяне пытаются сдерживать укрепление военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Есть и ещё одна причина. Израиль активно выступает против возобновления иранской ядерной сделки, которая также известна как Совместный всеобъемлющий план действия (СВПД). Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего, условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

Как ранее писал NEWS.ru, глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что Соединённые Штаты готовы отменить часть введённых против Ирана санкций. По его словам, речь идёт о мерах, противоречащих СВПД.