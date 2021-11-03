Шотландский балет изменит хореографию «Щелкунчика» из-за борьбы с расизмом

Шотландский балет изменит костюмы и хореографию «Щелкунчика». Это произойдёт в рамках «борьбы с расизмом». «После продолжающихся консультаций» балет обновит костюмы и хореографию в китайском и арабском танцах, чтобы «убрать карикатурные элементы», говорится на официальном сайте балета.

В последнее время, по данным местных СМИ, высказывалось мнение о том, что конические шляпы и длинные усы у исполнителей китайского танца, а также «сексуализированный» арабский танец неприемлемы в культурном отношении.

По заверению национальной балетной труппы, перемены коснутся ключевых героев, костюмов и хореографии сцен Страны сладостей. На сцене перед зрителями в образе главного героя, волшебника и мастера по созданию игрушек Дроссельмейера впервые выступят как мужчины, так и женщины.

Ранее сообщалось, что болельщик английского футбольного клуба «Челси» Нейтан Блэгг приговорён к тюремному заключению сроком на восемь недель за расистские и антисемитские высказывания в адрес фанатов другого лондонского коллектива — «Тоттенхэма». В период с 29 сентября 2020-го по 5 февраля 2021 года Блэгг опубликовал в социальной сети Twitter ряд оскорбительных сообщений в адрес болельщиков «Тоттенхэма», в которых позволил себе расистские и антисемитские высказывания. За подобные действия фанат был привлечён к ответственности, а впоследствии признал свою вину.