Шольц: Путин не обещал не начинать военную операцию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле не прозвучали обещания не начинать военную операцию на Украине. Он признался, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин в ходе встречи не обещал не начинать военную операцию на Украине, — поделился Шольц.

Он добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз – это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН в настоящее время не обсуждает возможность отправки миротворческих сил организации на Украину. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы рассматривать вариант исключения России из Совета Безопасности ООН.

Сторонником идеи введения миротворческих сил ООН на Украину является Киев. Верховная рада обратилась к Совбезу и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. Депутаты просят генсека ООН Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта.