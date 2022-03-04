Шольц обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Хочу сообщить касательно событий прошедшей ночи, что канцлер говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Звонил президент Зеленский и проинформировал канцлера об актуальном развитии ситуации вокруг АЭС, — сказал Бюхнер.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России заняли площадку Запорожской АЭС. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

До этого сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация завоевала господство в воздухе надо всей территорией Украины. По его словам, российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, персонал которой работает в обычном режиме.