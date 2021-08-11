Шойгу назвал Армению ключевым союзником России

Армения является ключевым партнёром России по обеспечению безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с армянским коллегой Аршаком Карапетяном, передаёт ТАСС.

Шойгу выразил заинтересованность в поддержании стабильности и напомнил, что в Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

Также глава российского военного ведомства выразил готовность оказывать содействие в вопросе модернизации и реформирования армянских вооружённых сил.

В свою очередь Карапетян отметил, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны он совершил именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.

Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству, — сказал глава ведомства.

Шойгу также поздравил Карапетяна с назначением на должность. Как отметил глава Минобороны РФ, оно состоялось в непростое время, когда стоят сложные задачи по предстоящему реформированию оборонной сферы Армении.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре обсудили вопросы нормализации обстановки в районе границы Армении и Азербайджана, а также отметили важность возобновления деятельности Трёхсторонней рабочей группы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.