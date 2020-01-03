Фото: AP Photo/Hadi Mizban/ТАСС

Влиятельный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садра заявил о намерении восстановить антиамериканскую «армию Махди» после атаки США, в результате которой погиб глава «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Ранее NEWS.ru писал, что иранская армия привела своих военных в состояние повышенной боевой готовности. Для патрулирования западных границ страны был отправлен истребитель F-14.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

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