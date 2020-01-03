https://static.news.ru/photo/b972d2e0-2e01-11ea-bca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Hadi Mizban/ТАСС

Влиятельный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садра заявил о намерении восстановить антиамериканскую «армию Махди» после атаки США, в результате которой погиб глава «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Ранее NEWS.ru писал, что иранская армия привела своих военных в состояние повышенной боевой готовности. Для патрулирования западных границ страны был отправлен истребитель F-14.