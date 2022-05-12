Северная Корея сообщила о первом случае коронавируса Yonhap: КНДР сообщила о первом случае коронавируса в стране

Фото Kremlin Pool/Global Look Press

В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. До этого момента власти страны настаивали на том, что в их стране ковида нет.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), 12 мая было созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Там присутствовал глава государства Ким Че Ын.

В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <...>, возникла чрезвычайная ситуация, — говорится в сообщении агентства.

Согласно представленной информации, коронавирус типа ВА.2 — штамм «омикрон» — был выявлен у пациента с лихорадкой, жителя Пхеньяна. В стране объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

Ранее ООН увидела признаки возобновления строительства на закрытом ядерном полигоне КНДР Пхунгери.